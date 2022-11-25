Грета Тунберг и еще 635 активистов подали в суд на Швецию из-за политики страны по климату

Грета Тунберг подала в суд на Швецию из-за политики по климату

Фото: Greta Thunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала иск против Швеции из-за политики ее властей в области климата. Об этом она сообщила в Twitter.

По словам Тунберг, вместе с ней истцами выступили 635 детей, подростков и молодых людей — участников экологического движения Aurora. Активисты требуют признать климатическую политику правительства Швеции неэффективной.

На сайте Aurora говорится, что «шведское правительство не рассматривает климатический кризис как кризис». В движении пояснили, что утвержденные властями климатические цели не учитывают объемы выбросов. При этом «даже неадекватные климатические цели не выполняются», подчеркивают активисты.

«Если климатические меры государства не работают сейчас, они угрожают нашим правам в будущем. Это юридическое обязательство, за которое государство может нести юридическую ответственность. Вот почему мы подаем на них в суд», — пояснила Dagens Nyheter 23-летняя экоактивистка Ида Эдлинг.

Как отмечает издание, подобные иски уже подавали в других европейских странах. В Германии и Нидерландах активисты выиграли суды против властей, после чего правительства обеих стран скорректировали цели в борьбе с изменениями климата.

Швеция — одна из более 190 стран, которые подписали Парижское соглашение по климату. Оно подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для недопущения превышения температуры выше 1,5 градуса.

25 ноября на Конференции ООН по климату (СOP27) Швеция представила план действий по сокращению выбросов метана. Согласно документу, правительство намерено достичь нулевого уровня выбросов к 2045 году. Как отметило Министерство окружающей среды, достижению цели может способствовать увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, инфраструктуру для электромобилей и производства биогаза.

В отчете Европейской комиссии, опубликованном в августе, говорится, что Швеция стала одной из ведущих стран, внедряющих экологические инновации. При этом специалисты выявили проблемы в нескольких областях, включая обращение с бытовыми отходами, переработку материалов и защиту природы.