Реставраторы картины «Иван Грозный и сын его Иван» получили госпремию
Реставраторы Третьяковской галереи Андрей Голубейко и Александра Орловская получили Государственную премию за выдающиеся достижения в области литературы и искусства — за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Коллективом реставраторов была проделана огромная исследовательская, архивная, аналитическая и реставрационная работа по восстановлению поврежденного шедевра», — отмечается в сообщении.
В 2018 году посетитель разбил защитное стекло с помощью металлического столбика ограждения и несколько раз ударил им холст. Он оказался прорван в нескольких местах в середине, но изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Вандала — Игоря Подпорина — в 2019 году приговорили к двум с половиной годам колонии по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Он объяснил свой поступок тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Во время происшествия он был пьян.
Работа над поврежденным полотном заняла четыре года. В мае 2022 года картину впервые показали после реставрации. На тот момент гендиректор галереи Зельфира Трегулова уточнила, что картину представят публике после того, как для нее сделают специальную защитную капсулу.
Госпремию в области литературы и искусства за 2022 год также вручили за снятый в космосе фильм «Вызов». Награду получили гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Кроме того, премии удостоилась народная артистка России, художественный руководитель хора им. М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.