Реставраторы картины «Иван Грозный и сын его Иван» получили госпремию

Реставраторы Третьяковской галереи Андрей Голубейко и Александра Орловская получили Государственную премию за выдающиеся достижения в области литературы и искусства — за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Коллективом реставраторов была проделана огромная исследовательская, архивная, аналитическая и реставрационная работа по восстановлению поврежденного шедевра», — отмечается в сообщении.

В 2018 году посетитель разбил защитное стекло с помощью металлического столбика ограждения и несколько раз ударил им холст. Он оказался прорван в нескольких местах в середине, но изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Вандала — Игоря Подпорина — в 2019 году приговорили к двум с половиной годам колонии по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Он объяснил свой поступок тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Во время происшествия он был пьян.

Работа над поврежденным полотном заняла четыре года. В мае 2022 года картину впервые показали после реставрации. На тот момент гендиректор галереи Зельфира Трегулова уточнила, что картину представят публике после того, как для нее сделают специальную защитную капсулу.