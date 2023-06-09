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Реставраторы картины «Иван Грозный и сын его Иван» получили госпремию

Реставраторы поврежденной картины «Иван Грозный и сын его Иван» получили госпремию
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Реставраторы Третьяковской галереи Андрей Голубейко и Александра Орловская получили Государственную премию за выдающиеся достижения в области литературы и искусства — за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Коллективом реставраторов была проделана огромная исследовательская, архивная, аналитическая и реставрационная работа по восстановлению поврежденного шедевра», — отмечается в сообщении.

В 2018 году посетитель разбил защитное стекло с помощью металлического столбика ограждения и несколько раз ударил им холст. Он оказался прорван в нескольких местах в середине, но изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали. Вандала — Игоря Подпорина — в 2019 году приговорили к двум с половиной годам колонии по ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Он объяснил свой поступок тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», а «Иван Грозный причислен к лику святых». Во время происшествия он был пьян.

Работа над поврежденным полотном заняла четыре года. В мае 2022 года картину впервые показали после реставрации. На тот момент гендиректор галереи Зельфира Трегулова уточнила, что картину представят публике после того, как для нее сделают специальную защитную капсулу.

Госпремию в области литературы и искусства за 2022 год также вручили за снятый в космосе фильм «Вызов». Награду получили гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Кроме того, премии удостоилась народная артистка России, художественный руководитель хора им. М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Теги
Государственная премия Третьяковская галерея кинематограф Кремль Константин Эрнст Юлия Пересильд Клим Шипенко
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