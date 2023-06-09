Wildberries снимет ограничения на вывод средств «серыми» продавцами

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Wildberries решила снять временные ограничения на вывод средств продавцов, которые воспользовались серыми методами продвижения и в отношении которых она вела проверку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Снятие ограничений произойдет в течение 24 часов.

«При этом компания намерена предъявить официальные претензии всем лицам, получившим необоснованную выгоду за счет незаконного использования информационных ресурсов компании», — добавили в компании. Таким продавцам будет предложено урегулировать вопрос в досудебном порядке.

11 мая Wildberries сообщила, что выявила схему нелегального продвижения продавцов, из-за которой маркетплейс потерял 650 млн руб. В компании заявили, что такой схемой пользовались около 300 продавцов. Wildberries обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве.

23 мая около 80 продавцов собрались у офиса маркетплейса в московском бизнес-центре «Демидов» и потребовали разблокировать их аккаунты. Продавцы пожаловались, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги. Позже стало известно, что Wildberries провела проверку 60% продавцов, после чего разблокировал их аккаунты.