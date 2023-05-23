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Бизнес ,  
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Продавцы устроили забастовку у офиса Wildberries из-за блокировки

Продавцы собрались у офиса Wildberries и требуют разблокировать их аккаунты
Wildberries заблокировала аккаунты 300 продавцов, которых заподозрила в использовании схемы нелегального продвижения. Теперь они не могут вывести заработанные деньги и требуют, чтобы ретейлер разблокировал учетные записи

Около 80 продавцов собрались во вторник у офиса Wildberries в московском бизнес-центре «Демидов» и требуют разблокировать их аккаунты, передает корреспондент MSK1.ru. На место прибыли сотрудники полиции. Baza пишет, что у офиса собралось около сотни продавцов, «РИА Новости» — что примерно 70.

Продавцы жалуются, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги. «В прошлый раз нам начислили огромные штрафы за рекламу, которую мы не заказывали, не покупали и никак ею не пользовались. На моем аккаунте оказалось списано порядка 180 миллионов руб. Wildberries это никак не комментировали. Мы приехали сюда и всеобщими усилиями позвали представителей пообщаться. По итогу долгих переговоров нам эти штрафы отменили. Но денежные средства, которые мы заработали, были заблокированы и оставались заблокированными», — рассказал MSK1.ru предприниматель Вадим Сергеев.

Другой продавец, Максим Громов, заявил, что компания нарушила все сроки возврата средств и они не собираются уходить, пока деньги не отдадут.

11 мая Wildberries сообщила, что выявила схему нелегального продвижения продавцов, из-за которой маркетплейс потерял 650 млн руб. В компании заявили, что такой схемой пользовались около 300 продавцов. «Им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный телеграм-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании», — пояснял ретейлер. Wildberries обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве.

В тот же день продавцы устроили у офиса Wildberries митинг. Адвокат Александра Бакшеева заявила, что у поставщиков ночью списали около 2 млрд руб. за «некие рекламные услуги». «Очевидно, что рекламные услуги столько стоить не могут, контрактов с Wildberries не заключалось на такие рекламные услуги», — заявила представитель продавцов. Они рассказали, что им заблокировали счета.

Позже в пресс-службе компании сказали, что договорились с продавцами: приостановили начисления за рекламу на время следственных действий. В Wilberries заявили, что большинство продавцов подтвердили использование серых схем и готовы сотрудничать со следствием.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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