Wildberries разблокировала 60% счетов подозреваемых в сером продвижении

Wildberries проверила 60% из 300 подозреваемых в сером продвижении на площадке

Фото: Владислав Шатило / РБК

Маркетплейс Wildberries сообщил, что проверил 60% из 300 продавцов, подозреваемых в использовании серых схем продвижения на платформе, и «разморозил» их баланс.

Они сказали, что причастность этих 60% «подтверждена, но сумма ущерба является невысокой, поэтому приняли решение разморозить их баланс и возобновить сотрудничество», сообщает ТАСС.

Баланс около 40% продавцов пока еще заморожен на период проведения проверки правоохранительными органами, которая продлится до 10 июня. По оценке Wildberries, их действия «нанесли значительный ущерб компании».

23 мая около 80 продавцов собрались во вторник у офиса маркетплейса в московском бизнес-центре «Демидов» и потребовали разблокировать их аккаунты.

Продавцы пожаловались, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги. В пресс-службе Wildberries изначально заявили РБК, что информация о блокировке личных кабинетов предпринимателей не соответствует действительности. По данным компании, продавцы управляют своими кабинетами, транзакции по ним идут, на период проведения следственных действий был ограничен вывод средств с баланса.



11 мая Wildberries сообщила, что выявила схему нелегального продвижения продавцов, из-за которой маркетплейс потерял 650 млн руб. В компании заявили, что такой схемой пользовались около 300 продавцов. Wildberries обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве.