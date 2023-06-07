Wildberries втрое снизил взнос за регистрацию для продавцов

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Маркетплейс Wildberries снизил гарантийный взнос при регистрации личных кабинетов для новых продавцов до 10 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

В Wildberries уточнили, что в сентябре 2022 года маркетплейс ввел гарантийный взнос в размере 30 тыс. руб. для новых продавцов при регистрации личного кабинета «для предотвращения случаев мошенничества на платформе». В частности, отмечают в компании, это требовалось для борьбы с теми, кто создает фейковые карточки товаров и личные кабинеты.

За период действия этой программы число случаев мошенничества было сведено «практически к нулю», заявили в пресс-службе Wildberries.

В оферте о реализации товаров на сайте Wildberries для России сказано, что гарантийный взнос — это «денежные средства в указанной на портале сумме, предоставляемые продавцом «Вайлдберриз» в подтверждение заключения договора и обеспечение обязательств продавца по возмещению убытков и уплате неустоек в случаях нарушения договора».

После регистрации и проверки данных Wildberries предоставляет продавцу реквизиты для уплаты взноса. Договор между компанией и продавцом считается заключенным после того, как взнос уплачен.

В официальном телеграм-канале Wildberries для продавцов сообщалось, что изначально размер взноса составлял 10 тыс. руб. В октябре в компании подтвердили, что сумма выросла до 30 тыс. руб. Там уточнили, что сумма не является депозитной и поэтому невозвратна.