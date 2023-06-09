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На северной части МКАД перевернулся грузовик

На пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе перевернулся грузовик

На 85-м километре МКАД грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Об этом сообщает дептранс Москвы. ДТП произошло на внешней стороне МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе. По данным «Яндекс.Карт», затруднено движение по внешней стороне кольцевой дороги на участке от пересечения с Альтуфьевским шоссе до пересечения с Осташковской улицей.

Судя по видео, которое публикует дептранс, водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, которое отделяло полосу, где велись строительные работы.

4 июня возле жилого комплекса «Савеловский Сити» на улице Новодмитровской автомобиль Mercedes-Benz ML 350 с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки. Водитель отказался от медицинской помощи. Как рассказал сам водитель, у него отказали тормоза, когда он съезжал с четвертого этажа парковки.

Теги
Москва ДТП грузовик МКАД Дептранс Алтуфьевское шоссе
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