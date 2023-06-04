Женщина-фельдшер погибла в ДТП со скорой и иномаркой в Липецке

Женщина погибла в ДТП со скорой в Липецке

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Авария с участием машины скорой помощи и иномарки произошла в Липецке, в результате погибла женщина-фельдшер 1977 года рождения, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в социальной сети «ВКонтакте».

По информации ведомства, автомобиль марки Opel и скорая столкнулись утром 4 июня на площади Франценюка. Пострадали водитель Opel и две 14-летние девушки, которые ехали в той же машине. Травмы также получил еще один фельдшер, водитель скорой не пострадал.

Портал «Gorod48» пишет со ссылкой на пресс-службу управления МВД, что авария произошла по вине водителя Opel. Скорая ехала на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, которые предоставляют ей право преимущественного проезда, сказали в ведомстве.

На кадрах, которые показал портал, видно, что автомобиль скорой помощи перевернулся после удара, а Opel врезался в ограждение.

Накануне, 3 июня, массовое ДТП произошло на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы в Санкт-Петербурге. В результате пострадали 11 человек. Аварию, по информации МЧС, спровоцировал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.