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Пушилин сообщил о найденном инвесторе для восстановления «Артемсоли»

Пушилин: уже есть определенный инвестор для восстановления «Артемсоли» в Соледаре
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре найден инвестор, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«Естественно, оно (предприятие. — РБК) будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением», — сказал Пушилин. Названия компании он не привел.

«Артемсоль» — одно из самых крупных предприятий по производству и добыче соли, это градообразующее предприятие Соледара. После начала военной операции на Украине оно остановило свою деятельность. О полном контроле над городом заявил штаб теробороны ДНР 17 января. Соледар находится в 75 км к северу от Донецка. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко говорил, что запасов соли в Соледаре хватит более чем на тысячу лет.

Он также сообщил о стратегическом инвесторе для создания технопарка на месте завода «Азовсталь» в Мариуполе, который серьезно пострадал в ходе боевых действий в прошлом году. Пушилин подчеркнул, что «Азовсталь» не будет работать «в прежних объемах» и «в прежней структуре». По его словам, комбинат был «загрязнителем» Мариуполя, поскольку строился без учета экологических норм, и, с тех пор как завод перестал работать, в Азовском море было зафиксировано «наличие рыбы, в том числе уже видели там и черную икру».

Российские войска установили полный контроль над Мариуполем и «Азовсталью» в мае 2022 года. Украинские военные держали оборону города 86 дней.

Завод «Азовсталь» считался одним из крупнейших металлургических предприятий Украины и входил в группу «Метинвест», основные акционеры которой группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского. Производственные мощности позволяли ему производить до 5,7 млн т чугуна, 5,3 млн т конвертерной стали и 4,7 млн т готового проката в год.

Теги
Денис Пушилин ДНР «Артемсоль» Азовсталь Инвестиции Соледар Мариуполь
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