Пушилин сообщил о найденном инвесторе для восстановления «Артемсоли»

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Для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре найден инвестор, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«Естественно, оно (предприятие. — РБК) будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением», — сказал Пушилин. Названия компании он не привел.

«Артемсоль» — одно из самых крупных предприятий по производству и добыче соли, это градообразующее предприятие Соледара. После начала военной операции на Украине оно остановило свою деятельность. О полном контроле над городом заявил штаб теробороны ДНР 17 января. Соледар находится в 75 км к северу от Донецка. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко говорил, что запасов соли в Соледаре хватит более чем на тысячу лет.

Он также сообщил о стратегическом инвесторе для создания технопарка на месте завода «Азовсталь» в Мариуполе, который серьезно пострадал в ходе боевых действий в прошлом году. Пушилин подчеркнул, что «Азовсталь» не будет работать «в прежних объемах» и «в прежней структуре». По его словам, комбинат был «загрязнителем» Мариуполя, поскольку строился без учета экологических норм, и, с тех пор как завод перестал работать, в Азовском море было зафиксировано «наличие рыбы, в том числе уже видели там и черную икру».