Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена Политика, 02:47
Politico узнала о планах Блинкена посетить Пекин на следующей неделе Политика, 02:30
Куба опровергла строительство военной базы Китая для слежки за США Политика, 02:02
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали за планы вступить к диверсантам Политика, 01:59
Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции Бердянска Политика, 01:33
Министр культуры рассказала о судьбе «Троицы» Общество, 01:15
Байден назвал оптимистичным развитие конфликта на Украине Политика, 01:01
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Глава Крыма предрек смену целей военной операции на Украине Политика, 00:43
США предложили Украине помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС Политика, 00:29
Пушилин сообщил о четырех погибших и 16 пострадавших после обстрелов ДНР Политика, 00:03
Голливуд уступил место в онлайн-кинотеатрах кино из Турции и Кореи Технологии и медиа, 00:00
Эксперт ЦМАКП предсказал появление в России «молодых богатых» на фоне СВО Экономика, 00:00
В Пентагоне назвали три современные сверхдержавы Политика, 08 июн, 23:57
Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком Политика, 08 июн, 23:41
Политика ,  
0 

Politico узнала о планах Блинкена посетить Пекин на следующей неделе

Politico: госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует направиться в Пекин на следующей неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с расписанием госсекретаря.

По словам одного из источников, Блинкен собирается прибыть в Пекин после своего тура по странам Ближнего Востока. На этой неделе госсекретарь будет в Саудовской Аравии, чтобы принять участие в нескольких встречах, включая саммит стран, сражающихся с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Как уточняет Politico, официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что у властей «нет никаких [запланированных] поездок, которые мы могли бы анонсировать». Посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай.

Эта поездка может стать визитом на самом высоком уровне после того, как госсекретарь Майк Помпео в 2018 году прилетал в Китай. Госдепартамент все еще дорабатывает детали визита.

В начале февраля Блинкен должен был поехать в Китай, но в связи с замеченным в небе США китайским аэростатом отменил этот визит. «Секретарь принял к сведению заявление КНР о сожалении (из-за случившегося), но сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», — говорилось в заявлении Госдепартамента.

МИД Китая сообщил, что воздушный шар, замеченный в воздушном пространстве США, действительно принадлежит стране, но он предназначен для гражданских целей. В ведомстве выразили сожаление, что аппарат залетел на территорию Соединенных Штатов. Позже военные сбили его, в связи с чем Китай заявил о праве ответить на уничтожение аэростата.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Клиент ведет себя ужасно. Когда дороже его сохранить, чем потерять
Не только для пилотов: чем полезны чек-листы
Теги
Энтони Блинкен США Китай визит Пекин
Материалы по теме
Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем
Политика
США запустят спутники для отслеживания угроз со стороны России и Китая
Технологии и медиа
Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter