Politico узнала о планах Блинкена посетить Пекин на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует направиться в Пекин на следующей неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с расписанием госсекретаря.

По словам одного из источников, Блинкен собирается прибыть в Пекин после своего тура по странам Ближнего Востока. На этой неделе госсекретарь будет в Саудовской Аравии, чтобы принять участие в нескольких встречах, включая саммит стран, сражающихся с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Как уточняет Politico, официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что у властей «нет никаких [запланированных] поездок, которые мы могли бы анонсировать». Посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай.

Эта поездка может стать визитом на самом высоком уровне после того, как госсекретарь Майк Помпео в 2018 году прилетал в Китай. Госдепартамент все еще дорабатывает детали визита.

В начале февраля Блинкен должен был поехать в Китай, но в связи с замеченным в небе США китайским аэростатом отменил этот визит. «Секретарь принял к сведению заявление КНР о сожалении (из-за случившегося), но сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», — говорилось в заявлении Госдепартамента.

МИД Китая сообщил, что воздушный шар, замеченный в воздушном пространстве США, действительно принадлежит стране, но он предназначен для гражданских целей. В ведомстве выразили сожаление, что аппарат залетел на территорию Соединенных Штатов. Позже военные сбили его, в связи с чем Китай заявил о праве ответить на уничтожение аэростата.