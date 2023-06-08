Херсонские власти обвинили ВСУ в обстреле пункта эвакуации мирных жителей

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Украинские военные обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», — рассказал Сальдо.

Он подчеркнул, что обстрел был «именно намеренный», а его целью были мирные люди.

Эвакуация в Херсонской области проходит после разрушения Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня. После ЧП на дамбе начался неконтролируемый сброс воды, были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра (левый находится под контролем российских сил, правый — украинских).

По последним данным российской стороны, пострадали 30 человек, пятеро погибли. Россия и Украина обвинили в случившемся друг друга.