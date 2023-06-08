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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Почти 30 человек госпитализировали после обрушения плотины Каховской ГЭС

Власти: 29 человек госпитализировали после обрушения плотины Каховской ГЭС
Плотина на Каховской ГЭС обрушилась 6 июня. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем, а также объявили об эвакуации населения в прибрежный районах. С российской стороны были госпитализированы 29 человек
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Около 30 человек обратились за медицинской помощью после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщила журналистам министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова.

«Общее количество госпитализированных — 29», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, они размещены в четырех региональных больницах.

Об обрушении плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды, были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра (левый берег находится под контролем российских сил, правый — под контролем украинских). И российские, и украинские власти объявили эвакуацию жителей.

Почти 30 человек госпитализировали после обрушения плотины Каховской ГЭС
Почти 30 человек госпитализировали после обрушения плотины Каховской ГЭС

К 8 июня вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщали ТАСС в экстренных службах. Под водой оказались пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Всего эвакуированы 4280 человек, среди них более 170 детей и 42 маломобильных гражданина.

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Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом, но признал, что доказательств причастности России у него нет. Российский президент Владимир Путин заявил, что разрушение ГЭС — это «варварская акция» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалацию боевых действий».

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Каховская ГЭС госпитализация Херсонская область
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