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МИД ответил на критику Зеленского по ГЭС словами «чупакабра недовольна»

Захарова ответила на критику Зеленского к ООН по ГЭС словами «чупакабра недовольна»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на критику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к ООН и Красному Кресту после разрушения Каховской ГЭС.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев не получил от ООН и Красного Креста ответа на запросы о помощи с ситуацией на ГЭС. «Мы не получили ответа. Я шокирован», — сказал он. Зеленский добавил, что сотрудники этих международных организаций должны были оказаться первыми на месте ЧП в Херсонской области, но их там нет.

«Чупакабра недовольна», — написала в телеграм-канале Захарова, комментируя его слова.

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