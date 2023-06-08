МИД ответил на критику Зеленского по ГЭС словами «чупакабра недовольна»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на критику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к ООН и Красному Кресту после разрушения Каховской ГЭС.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев не получил от ООН и Красного Креста ответа на запросы о помощи с ситуацией на ГЭС. «Мы не получили ответа. Я шокирован», — сказал он. Зеленский добавил, что сотрудники этих международных организаций должны были оказаться первыми на месте ЧП в Херсонской области, но их там нет.

«Чупакабра недовольна», — написала в телеграм-канале Захарова, комментируя его слова.

Материал дополняется