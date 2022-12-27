В Белоруссии создали отряд спецназа «Рысь» для борьбы с диверсантами

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В Белоруссии создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД, он получил название «Рысь». Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

«Основными задачами нового отряда спецназа «Рысь» являются борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами», — говорится в сообщении. Отряд сформирован в составе воинской части 3214.

Как отметил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, идея формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД пришла белорусском руководству после январских событий в Казахстане и специальной военной операции России на Украине. Ведомство решило увеличить свои боевые возможности за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». 3 декабря главы оборонных министерств Сергей Шойгу и Виктор Хренин внесли изменения в соглашение о совместном обеспечении безопасности в военной сфере, это стало необходимо «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», пояснил российский министр.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты. Протестующие были не согласны с результатами президентских выборов в стране, на которых победил Лукашенко. Они утверждали, что на выборах одержала победу единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, а результаты голосования были сфальсифицированы. Осенью белорусским властям удалось подавить протесты. Лукашенко заявил, что протесты спланировали на Западе.