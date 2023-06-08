Отразившим наступление ВСУ на южнодонецком направлении вручили награды

Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил в госпитале раненых российских военных, отразивших наступление ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Он вручил военнослужащим ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена святого Георгия — Георгиевский крест», — говорится в сообщении.

Офицерам и солдатам объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота награды были вручены на позициях в зоне военной операции, уточнили в ведомстве.

Об украинском наступлении на пяти участках фронта на южно-донецком направлении сообщило Минобороны России в ночь на 5 июня. В ведомстве заявили, что ВСУ не достигли целей и наступление было сорвано.

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом».

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, еще 210 человек получили ранения. Кроме того, с российской стороны были «подбиты» 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, добавил министр. Украина же за три дня боевых действий, по его словам, потеряла до 3,7 тыс. человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета.