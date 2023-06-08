Рогов сообщил о «разбитых бандерлогах» после слов о наступлении ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о «разбитых бандерлогах» после слов о наступлении ВСУ

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о «разбитых бандерлогах» после заявления о начале наступления украинских военных между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

«Собранность и стойкость наших ребят + минные поля + работа артиллерии и авиации = разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 8 июля Рогов заявил, что танковая группа Вооруженных сил Украины начала наступление на Ореховском участке фронта и что там идут «бой высокой интенсивности».

В ночь на 6 июня Минобороны России говорило, что российские военные остановили наступление ВСУ на Времевском выступе южно-донецкого направления. До этого ведомство объявило о начале крупномасштабного наступления Украины на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. ВСУ не добились успеха, утверждали там.

Накануне cекретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что Киев еще не переходил в контрнаступление. Когда это произойдет, «все об этом узнают», отметил он.