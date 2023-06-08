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Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Посол Антонов: американские СМИ проводят кампанию по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

В американских СМИ идет «целенаправленная кампания по дезинформации» после обрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба российского посольства в телеграм-канале.

«Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. Представители администрации выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта», — заявил Антонов.

По его мнению, таким образом американские СМИ пытаются «обелить» киевский режим, который как считает дипломат, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливал станцию.

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