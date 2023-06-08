Правительство Херсонский области: скорость течения Днепра после ЧП на ГЭС выросла в 10 раз

В Херсонской области заявили об увеличении скорости Днепра в десять раз

Скорость течения реки Днепр выросла в десять раз, что усложняет эвакуацию людей из затопленных после обрушения плотины Каховской ГЭС районов Херсонской области, заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

«В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий», — написал Алексеенко, отметив, что в Голой Пристани за сутки 7 июня были эвакуированы больше 1 тыс. человек.

Для ликвидации последствий ЧП группировку спасателей МЧС России увеличили до 428 человек и 188 единиц техники, сообщил глава областного правительства.

Обрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области произошло утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В итоге оказались затоплены несколько населенных пунктов как на правом берегу Днепра (находится под контролем Украины), так и на левом (находится под контролем России).

Обе стороны начали эвакуацию местных жителей. В зоне бедствия, по оценке врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, оказались до 40 тыс. человек. Украинские власти говорили, что на правом берегу Днепра было затоплено 1852 дома, эвакуированы 1457 человек из прибрежной зоны, большинство — из района Корабел в Херсоне. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, свои дома из-за обрушения ГЭС потеряли по меньшей мере 16 тыс. человек.