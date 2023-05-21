Токмак в Запорожской области остался без света после обстрела
Рогов: Токмак в Запорожской области остался без света после обстрела со стороны Украины
Токмак
Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел и остался без света, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
В городе, по его словам, вышли из строя две подстанции. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, написал Рогов.
Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя.
Это второй обстрел Токмака за два дня. Накануне в городе прозвучало два взрыва. Рогов писал, что система противовоздушной обороны перехватила выпущенные по Токмаку снаряды. Также Токмак попадал под обстрел 18 и 16 мая.