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Токмак в Запорожской области остался без света после обстрела

Рогов: Токмак в Запорожской области остался без света после обстрела со стороны Украины
Токмак
Токмак (Фото: Иван Скиртач / ТАСС)

Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел и остался без света, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

В городе, по его словам, вышли из строя две подстанции. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, написал Рогов.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя.

Это второй обстрел Токмака за два дня. Накануне в городе прозвучало два взрыва. Рогов писал, что система противовоздушной обороны перехватила выпущенные по Токмаку снаряды. Также Токмак попадал под обстрел 18 и 16 мая.

Теги
Запорожская область отключение электричества Владимир Рогов
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