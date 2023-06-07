Минобороны рассказало о полетах военных самолетов с китайского аэродрома

Минобороны сообщило о совместном патрулировании с Китаем и полетах с китайского аэродрома

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Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

Патрулирование вели стратегические ракетоносцы Ту-95МС (со стороны России) и стратегические бомбардировщики Хун-6К (со стороны Китая) над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. Их прикрывали истребители ВКС России Су-30СМ, Су-35С ВКС и J-11B ВВС Китая.

Полет продолжался примерно восемь часов. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители», — заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что при патрулировании соблюдались нормы международного права, самолеты не нарушали воздушного пространства других государств, и мероприятия не были направлены против третьих стран.

Российские самолеты взлетали с аэродрома на территории Китая и садились на него. После завершения патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования. 30 ноября Минобороны сообщало, что российские самолеты в ходе совместного патрулирования впервые сели на китайский аэродром, а китайские — на российский.

Стороны проводят маневры в соответствии с планом военного сотрудничества на 2023 год.

Министр обороны России Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту сотрудничества в военной сфере на 2021–2025 годы в ноябре 2021 года. Страны договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами, в том числе в части стратегических военных учений и совместных патрулирований. Также министры условились расширять контакты по линии военных ведомств.

Военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина способствует обеспечению безопасности обеих стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах, говорил президент России Владимир Путин. Стороны, по его словам, действуют «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада». В Минобороны Китая отношения с Россией считают «превосходящими модель» военного альянса.