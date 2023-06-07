В Росгвардии по ДНР захватили канадское оборудование борьбы с дронами

Александр Ходаковский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские войска захватили украинское оборудование канадского производства, сообщил замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

«В руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов», — написал он.

Ходаковский отметил, что подобное оборудование применялось и ранее, но полученный образец «превосходит все, что мы знали, в разы». «У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — добавил он. Какое именно оборудование попало к российским военным, не уточняется.

5 июня Ходаковский сообщил, что украинские войска «зацепились» за поселок городского типа Новодонецкое в Донецкой народной республике, при этом понеся «немалые» потери: речь идет о «подтвержденных около десяти единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых». По его словам, в зоне боевых действий в ДНР также появились переданные Украине западными странами танки Leopard.

На следующий день Ходаковский рассказал, что ВСУ не сумели прорвать оборону в поселке и отступили с занятых там позиций, контроль над поселком вернулся к российским военным. «Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске», — отметил он.