Китай призвал соблюдать гуманитарное право после прорыва на Каховской ГЭС

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Китай после разрушения дамбы Каховской ГЭС призвал Россию и Украину соблюдать международное гуманитарное право, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает The Standard.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства выразил «серьезную озабоченность» прорывом плотины ГЭС. По его словам, Пекин «глубоко обеспокоен гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями» произошедшего.

«Мы призываем все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и сделать все возможное для защиты гражданских лиц и объектов», — сказал он.

После прорыва дамбы начало мелеть Каховское водохранилище, вода из которого используется для охлаждения Запорожской АЭС. На заседании Совета Безопасности ООН 6 июня постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал принять меры по поддержанию безопасности Запорожской АЭС» и избегать риторики, которая «усилит конфронтацию».

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Подтопило населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать. Москва и Киев обвинили в разрушении дамбы друг друга.

Представитель Запорожской АЭС в разговоре с РБК говорил, что, по оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рисков для безопасности станции сейчас нет. Существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев, пояснял он.

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее для АЭС будет нельзя. Представитель ЗАЭС говорил днем 6 июня, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м. При этом к утру 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Энергодара, где находится Запорожская АЭС, понизился на 3,5 м, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.