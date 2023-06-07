Китай призвал соблюдать гуманитарное право после прорыва на Каховской ГЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске Политика, 14:16
В Херсоне после разрушения плотины затопило храм УПЦ Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Крупный маркетмейкер вывел с Coinbase и Binance активы почти на $70 млн Крипто, 14:14
В белгородском селе обстрелом повредило 11 тракторов Политика, 14:12
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:11
Минобороны обвинило Киев в подрыве аммиакопровода в Харьковской области Политика, 14:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града» Политика, 14:05
Голые — вон: как три зумера сделали $65 млн на «OnlyFans без обнаженки» Pro, 14:00
Путин допустил рост ВВП на 1–2% в 2023 году Политика, 13:54
Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града» Политика, 13:49
Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль с угнанного автомобиля Спорт, 13:44
540 тыс. кв. м жилья по программе реновации построят на месте «Черкизона» Недвижимость, 13:43
Российских гребцов допустили на международные соревнования Спорт, 13:43
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Китай призвал соблюдать гуманитарное право после прорыва на Каховской ГЭС

МИД Китая призвал соблюдать нормы гуманитарного права после прорыва дамбы Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Китай после разрушения дамбы Каховской ГЭС призвал Россию и Украину соблюдать международное гуманитарное право, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает The Standard.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства выразил «серьезную озабоченность» прорывом плотины ГЭС. По его словам, Пекин «глубоко обеспокоен гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями» произошедшего.

«Мы призываем все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и сделать все возможное для защиты гражданских лиц и объектов», — сказал он.

На спутниковом снимке видны затопленные дома вдоль реки Днепр к юго-востоку от Херсона На спутниковом снимке&nbsp;показано затопление Новокаховской плотины и гидроэлектростанции в Новой Каховке На спутниковом снимке видны затопленные портовые сооружения и промышленная зона в Херсоне На спутниковом снимке виден смытый водой причал в Новой Каховке На спутниковом снимке видно затопленное село Корсунка На спутниковом снимке видно наводнение вдоль реки Днепр от Новой Каховки до Херсона

После прорыва дамбы начало мелеть Каховское водохранилище, вода из которого используется для охлаждения Запорожской АЭС. На заседании Совета Безопасности ООН 6 июня постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал принять меры по поддержанию безопасности Запорожской АЭС» и избегать риторики, которая «усилит конфронтацию».

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Подтопило населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать. Москва и Киев обвинили в разрушении дамбы друг друга.

Представитель Запорожской АЭС в разговоре с РБК говорил, что, по оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рисков для безопасности станции сейчас нет. Существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев, пояснял он.

Читайте на РБК Pro
Как показать свои финансовые потоки ФНС: настраиваем налоговый мониторинг
Инфобизнес расправил плечи: первый квартал 2023 года принес взрывной рост
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Инвесторы избавляются от бумаг «Магнита». Стоит ли это делать

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее для АЭС будет нельзя. Представитель ЗАЭС говорил днем 6 июня, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м. При этом к утру 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Энергодара, где находится Запорожская АЭС, понизился на 3,5 м, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Теги
Китай МИД Китая Каховская ГЭС Херсонская область
Материалы по теме
Тысячи животных погибли в нацпарке из-за повреждения Каховской ГЭС
Общество
Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника
Политика
Сальдо увидел выгоду для российских военных после разрушения ГЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter