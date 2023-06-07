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Папу римского прооперируют из-за брюшной грыжи

Папе римскому Франциску 7 июня проведут операцию на брюшной полости под общим наркозом
Папа римский Франциск (в центре)
Папа римский Франциск (в центре) (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папу римского Франциска госпитализировали в римскую университетскую клинику Агостино Джемелли, где ему 7 июня проведут операцию на брюшной полости. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на его пресс-службу.

«[Папе римскому] предстоит лапаротомия и операция на брюшной стенке под общим наркозом», — говорится в сообщении.

Врачи решили провести операцию несколько дней назад из-за послеоперационной грыжи, которая вызывает у понтифика «рецидивирующие, болезненные и усиливающиеся» симптомы. После операции папу римского оставят в больнице на несколько дней, «чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление».

В 2021 году понтифику сделали плановую операцию из-за «симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки» в той же клинике. Пресс-служба Ватикана сообщала, что он хорошо перенес хирургическое вмешательство.

В марте этого года папу римского госпитализировали для плановой проверки состояния здоровья. По данным источников Corriere della Sera, специалисты кардиологического отделения выявили у него проблемы с сердцем и дыханием. Reuters писал, что понтифик останется в медучреждении на несколько дней из-за инфекционного бронхита. Ему назначили лечение с применением антибиотиков. После этого самочувствие главы Католической церкви улучшилось, и 1 апреля его выписали из клиники.

Папе римскому Франциску 86 лет. На пост главы католической церкви он был избран в марте 2013 года. Его настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо. В декабре 2022 года папа римский рассказал, что заранее подписал отречение на случай болезни, если она не будет позволять ему исполнять обязанности.

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Папа Римский Франциск Операция госпитализация
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