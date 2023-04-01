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Папу римского выписали из больницы

Папу римского Франциска выписали из больницы после трехдневной госпитализации
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папу римского Франциска выписали из больницы «Джемелли» в Риме, он вышел из здания и общается с журналистами. Об этом сообщил итальянский телеканал RaiNews24.

Выписку понтифика из больницы подтвердили в пресс-службе Святого престола.

Франциск, выходя из больницы, пообщался с прихожанами и сообщил, что намерен отслужить мессу в Вербное воскресенье, 2 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане. Католики отмечают его в этот день, а православные христиане — 9 апреля.

Папу римского госпитализировали в «Джемелли» 29 марта в связи с плановой проверкой состояния здоровья. Специалисты кардиологического отделения выявили у него проблемы с сердцем и дыханием, говорили источники Corriere della Sera. Позднее агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Святого престола сообщило, что понтифик останется в медучреждении еще на несколько дней из-за инфекционного бронхита.

Франциску назначили терапию с применением антибиотиков. После лечения его самочувствие улучшилось. Накануне, 31 марта, пресс-служба Святого престола сообщила, что понтифика выпишут следующим утром.

Теги
Папа Римский госпитализация Франциск
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