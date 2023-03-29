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Папу римского госпитализировали

Ватикан: папа римский госпитализирован
Папа римский Франциск госпитализирован в Риме для запланированных осмотров, сообщили в пресс-службе Святого престола. Corriere della Sera пишет, что 86-летний понтифик находится в кардиологическом отделении
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск находится в больнице «Джемелли» в Риме в связи с плановой проверкой состояния здоровья, сообщает Vatican News со ссылкой на главу пресс-службы Святого престола Маттео Бруни.

«Святой отец отправился в больницу «Джемелли» для некоторых ранее запланированных осмотров», — сказал Бруни.

В среду утром понтифик присутствовал на всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, отмечается в сообщении.

Позже в Ватикане уточнили, что у понтифика диагностировали респираторную инфекцию. Коронавирус врачи исключили, но несколько дней Франциск пробудет в стационаре.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, папу римского доставили в кардиологическое отделение. У него наблюдались проблемы с сердцем и дыханием, сообщили источники издания. Состояние главы католической церкви не вызывает беспокойства, сказали собеседники Corriere, но мероприятия с его участием на 30 и 31 марта все же отменены.

Газета Fatto Quotidiano пишет, что проблемы со здоровьем у папы Франциска могут быть связаны с хроническим бронхитом и астмой на фоне стресса. Понтифик может пропустить некоторые мероприятия, запланированные на предстоящую Страстную неделю, не исключает издание. 9 апреля католики будут отмечать Пасху.

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Франциску 86 лет. На пост главы католической церкви он был избран ровно десять лет назад, в марте 2013 года. Его настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо, он стал священником в 1969 году.

В декабре прошлого года Папа Римский рассказал, что заранее подписал отречение на случай своей болезни, которая не позволит ему исполнять обязанности. От Святого престола отрекся его предшественник Бенедикт XVI. Это решение он объяснил преклонным возрастом, не оставляющим сил для служения. До этого папа отрекался от престола в XV веке.

Летом 2021 года Франциску сделали плановую операцию на толстой кишке из-за дивертикулярной болезни кишечника. Как заявила пресс-служба Ватикана, понтифик хорошо перенес хирургическое вмешательство.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Папа Римский Франциск госпитализация
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