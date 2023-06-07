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Ходаковский заявил об отказе ВСУ от тактики «бронетанкового табуна»

Ходаковский: ВСУ сменили тактику боев под Новодонецким и отказались от бронетехники

Украинские военные поменяли тактику во время попыток штурма поселка Новодонецкое — они отказались от массового использования тяжелой бронетехники и используют только легкобронированные машины и БТР. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

«Вместо бронетанкового табуна в количестве, едва не превосходящем численность защитников Новодонецкого, — он подскакивает на легкой броне как можно ближе к поселку, высаживает пехоту, предназначенную к штурму, и возвращает броню за новой партией», — написал он.

Дальше некоторым из украинских военных удается прорваться к окраинным домам, а кто-отступает. "К бегущим, когда они уже отбегают на приличное расстояние, тут же подлетает броня, грузит их - и снова в бой", - добавил Ходаковский. Российская сторона, по его словам, отражает атаки в том числе при помощи артиллерийских ударов.

Ранее, 5 июня, Ходаковский сообщил, что украинским военным удалось "зацепиться" за Новодонецкое с большими потерями. Украинские войска понесли «немалые» потери, речь идет о «подтвержденных около десяти единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых». «В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — написал Ходаковский.

На следующий день он заявил о возвращении контроля российских военных над поселком. «Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона — видимо, идет перегруппировка», — писал он.

Ходаковский заявил об отказе ВСУ от тактики «бронетанкового табуна»
Ходаковский заявил об отказе ВСУ от тактики «бронетанкового табуна»

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За последние трое суток Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступать на разных участках фронта, «сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы», заявил днем 6 июня министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, российские военные сорвали эти попытки. «Противник остановлен» и не добился своих целей, также сказал министр. 

Потери украинской стороны за три дня попыток наступать составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, пять самолетов и два вертолета, 48 артиллерийских орудий и 52 беспилотника, сообщил министр. Шойгу также раскрыл потери российской армии в результате контрнаступления Украины — 71 военный погиб, 201 получил ранения. «Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий», — сказал Шойгу.

Теги
Украина ДНР Александр Ходаковский Росгвардия ВСУ Военная операция на Украине
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