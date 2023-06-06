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Шойгу заявил о нескольких попытках наступления украинских военных

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о сорванных попытках наступления ВСУ
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины в течение трех суток предприняли попытки наступать на разных участках фронта, «сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы», заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы», — сказал Шойгу.

Российские военные сорвали эти попытки, «противник остановлен» и не добился своих целей, также сказал министр. Шойгу продолжил, что украинские военные понесли «значительные и несопоставимые потери».

По его словам, 4 июня наступать украинские военные пытались сразу по пяти направлениям, силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ. «Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей», — сказал министр обороны.

Свои попытки украинская армия продолжила и на следующий день. «5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад», — сказал Шойгу.

По его словам, в этот день противник «понес еще более ощутимые потери», а именно потерял более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10 и другую технику.

Материал дополняется.

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Сергей Шойгу наступление
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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