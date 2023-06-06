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Мосгорсуд отправил устроившего стрельбу в МФЦ на принудительное лечение

Мосгорсуд отправил открывшего стрельбу в МФЦ Сергея Глазова на принудительное лечение
Сергей Глазов
Сергей Глазов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мосгорсуд назначил принудительное лечение экс-офицеру Сергею Глазову, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы в декабре 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он [был] признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение», — сказал собеседник агентства.

46-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы 7 декабря 2021 года. На входе в учреждение мужчину попросили надеть маску, но он отказался; тогда охранник попытался вывести посетителя из здания, после чего Глазов открыл стрельбу, сообщали источники агентства.

В результате инцидента погибли администратор и охранник МФЦ. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова также сообщала о четырех пострадавших, среди которых была маленькая девочка.

Источник РБК в полиции сообщил, что Глазов до 2010 года проходил службу в воинской части в Москве. По словам источника РБК в мэрии, Глазов после задержания находился в неадекватном состоянии.

Спустя неделю после инцидента член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что Глазов не верит, что мог убить двух человек. По ее словам, он считал, что пули из его пистолета не могли быть смертельными, и требовал показать ему тела убитых.

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В конце 2022 года СК сообщил, что Глазова признали невменяемым. Уголовное дело направили для утверждения «принудительных мер медицинского характера» и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Теги
Мосгорсуд принудительное лечение стрельба
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