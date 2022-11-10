Устроившего стрельбу в МФЦ в Москве признали невменяемым

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Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ в декабре прошлого года, не мог осознавать свои действия из-за психического расстройства, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили для утверждения «принудительных мер медицинского характера» и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

46-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы 7 декабря прошлого года. На входе в учреждение мужчину попросили надеть маску, но он отказался; тогда охранник попытался вывести посетителя из здания, после чего тот открыл стрельбу, говорили источники ТАСС и «Интерфакса».

По данным «Коммерсанта», Сергей Глазов сначала распылил перцовый баллончик, затем выстрелил в сотрудника МФЦ, потом в охранника, убив обоих. После этого он открыл огонь по посетителям. Задержали его после того как оружие заклинило. В результате стрельбы четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, были ранены.

Источник РБК в полиции сообщил, что Глазов до 2010 года проходил службу в воинской части в Москве. Ее головной организацией является Минобороны, а основным видом деятельности — «обеспечение военной безопасности», добавил собеседник РБК. По словам источника РБК в мэрии, Глазов после задержания находился в неадекватном состоянии.

Правозащитники на следующий день после стрельбы говорили, что Глазов признал свою вину. Однако 16 декабря член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что он не верит, что мог убить двух человек. По ее словам, Глазов считал, что пули из его пистолета не могли быть смертельными, и требовал показать ему тела убитых.