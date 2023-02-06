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Политика ,  
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Текст песни Oxxxymiron внесли в реестр экстремистских материалов

Минюст внес текст песни Oxxxymiron «Последний звонок» в реестр экстремистских материалов
Oxxxymiron&nbsp;(Мирон Федоров)
Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Владимир Андреев / ТАСС)

Текст песни «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иностранным агентом) внесен в перечень экстремистских материалов. Реестр опубликован на сайте Минюста.

Экстремистской песню признал Замоскворецкий суд Москвы. Столичная прокуратура подала соответствующий иск в августе 2022 года. В ходе психолого-лингвистической экспертизы в треке были выявлены «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

В песне от первого лица рассказывается история школьника, который расстреливает своих одноклассников, потому что те его обижали. В 2018 году YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям любительского клипа «Последний звонок». Он состоит из нарезки кадров эстонского фильма «Класс» (Klass, 2007) с похожим сюжетом. В прокуратуре считают, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

Теги
Oxxxymiron экстремизм песня Замоскворецкий суд Минюст
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