Прокуратура направила в суд дело о «сепаратизме» в песне Oxxxymiron

Прокуратура попросила заблокировать песню «Ойда» на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится позитивное отношение к отделению части страны

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направила в суд дело об административном правонарушении в отношении «известного исполнителя» за публичные призывы к сепаратизму, сообщила пресс-служба ведомства на сайте. Речь идет о клипе на песню «Ойда» рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в России иноагентом), сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Это также подтверждает источник «РИА Новости».

Прокуратура имя певца не называет, отмечая лишь, что речь идет об «исполнителе, известном широкой общественности». А призывы содержались в клипе, который был размещен на его верифицированной странице «в одной из социальных сетей».

По этой статье (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП) в качестве наказания предусматривается штраф: для граждан 70–100 тыс. руб, для юридических лиц 300–500 тыс. руб.

Дело против рэпера из-за песни «Ойда» завели в начале декабря. По данным прокуратуры, проверка показала, что в ней содержались «публичные призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичное позитивное отношение к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга». Ведомство попросило запретить песню к распространению на территории России и ограничить к ней доступ на стриминговых сервисах.

В конце октября с просьбой проверить песню «Ойда» в прокуратуру обратилась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина. Она также попросила проверить и самого рэпера на причастность к экстремизму «и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».

В ответе прокуратуры на запрос Лиги говорится, что в полицию и ФСБ информация об участии Мирона Фёдорова в деятельности экстремистских и террористических организаций не поступала.

