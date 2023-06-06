Белгородцев предупредили о звонках «из МВД» с призывом ловить диверсантов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Как искать друзей во взрослом возрасте — советы психолога Pro, 15:26
Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта Политика, 15:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:15
Летевший из Индии в США Boeing сел в Магадане из-за поломки двигателя Общество, 15:14
Херсонские власти объявили эвакуацию и рекомендовали жителям собрать вещи Политика, 15:08
Дом французского теннисиста ограбили на €600 тыс. во время «Ролан Гаррос» Спорт, 15:05
Затопления около Новой Каховки из-за разрушения плотины. Видео Политика, 14:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Володин заявил о провале плана контрнаступления Украины «Барбаросса-2» Политика, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:53
ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах Пресс-релиз, 14:47
Михельсон назвал две задачи нового СПГ-проекта под Мурманском Бизнес, 14:43
Лидеры Африки решили обсудить мир на Украине с Путиным и Зеленским Политика, 14:40
Louis Vuitton выпустит «сотни» не подлежащих передаче NFT по €39 тыс. Крипто, 14:37
Украина потребовала созвать Совбез ООН после разрушения плотины Политика, 14:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородцев предупредили о звонках «из МВД» с призывом ловить диверсантов

Власти Белгородской области опровергли присутствие украинских диверсантов в регионе
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В последнее время жителям Белгородской области стали чаще звонить и сообщать о действии на территории региона украинских диверсионных групп, сообщили в местном оперштабе.

«Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Там подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности, а сотрудники правоохранительных органов и представители властей «никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Белгородской, а также в Брянской и Курской областях, заявили, что в приграничных с Украиной регионах «принимаются меры для наведения порядка». «Там работают соответствующие службы и военные», — добавил он.

В последние дни атаки на Белгородскую область участились. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова за сутки 5 июня, ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 491 боеприпас. 4 июня он рассказывал о боях в селе Новая Таволжанка. После этого заявления Минобороны объявило, что в районе села «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку». Позже в ведомстве сказали, что 4 июня две группы военнослужащих ВСУ пытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки.

Теги
Белгородская область диверсанты МВД Украина
Материалы по теме
Гладков провел заседание оперштаба после прорыва диверсантов
Политика
Минобороны сообщило об отражении атаки диверсантов в Новой Таволжанке
Политика
Гладков согласился встретиться с захватившими военных диверсантами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter