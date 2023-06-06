Белгородцев предупредили о звонках «из МВД» с призывом ловить диверсантов

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В последнее время жителям Белгородской области стали чаще звонить и сообщать о действии на территории региона украинских диверсионных групп, сообщили в местном оперштабе.

«Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Там подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности, а сотрудники правоохранительных органов и представители властей «никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Белгородской, а также в Брянской и Курской областях, заявили, что в приграничных с Украиной регионах «принимаются меры для наведения порядка». «Там работают соответствующие службы и военные», — добавил он.

В последние дни атаки на Белгородскую область участились. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова за сутки 5 июня, ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 491 боеприпас. 4 июня он рассказывал о боях в селе Новая Таволжанка. После этого заявления Минобороны объявило, что в районе села «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку». Позже в ведомстве сказали, что 4 июня две группы военнослужащих ВСУ пытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки.