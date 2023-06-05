В Белгороде опровергли данные о «переполненных ранеными» больницах

Медицинские учреждения региона оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, пациентов не выписывают раньше срока, сказал глава областного минздрава Иконников. Откуда распространялась ложная информация, он не уточнил

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Информация о том, что стационары больниц Белгородской области «переполнены ранеными военнослужащими», не соответствует действительности, написал в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности», — написал он.

Иконников подчеркнул, что медицинские учреждения региона работают в штатном режиме и оказывают плановую и экстренную помощь всем нуждающимся.

Откуда поступило ложное сообщение, министр не уточнил.

Белгородская область с начала российской спецоперации неоднократно подвергалась обстрелам, в последнее время они усилились. Власти региона сообщали о попытках прорыва диверсантов на территорию области. Так, 22 мая на Грайворонский округ Белгородской области напала диверсионно-разведывательная группа. Пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за нападение взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). СК завел уголовное дело по факту нападения диверсантов по нескольким статьям, в том числе о терроризме. В Киеве заявили, что не имеют«непосредственного отношения» к атаке.

1 июня российское Минобороны отчиталось о срыве попытки украинских сил атаковать приграничный город Шебекино. По данным ведомства, сначала пункт пропуска «Шебекино» обстреляли со стороны Украины, затем последовала попытка атаки с участием трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 военнослужащих. Атаку, как отмечали в ведомстве, удалось отбить. Еще одна группа диверсантов попыталась прорваться к Новой Таволжанке, атаку также отразили.

4 июня Гладков сообщил о новой попытке украинской диверсионной группы прорваться на территорию региона. Спустя два часа в Минобороны заявили, что атаку удалось отразить. По информации ведомства, группа пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам нанесли артиллерийский удар, и те отступили. Позднее ведомство уточнило, что групп было две.