Спасателей МЧС отправили в Новую Каховку после разрушения плотины ГЭС

Премьер Херсонской области заявил об отправке МЧС в Новую Каховку после разрушения плотины

Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram

В Новую Каховку, где ранее была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, отправили оперативные группы МЧС, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

Всего были отправлены три группы МЧС — в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, уточнил он.

По его словам, территории 14 населенных пунктов, в том числе указанных городов, попадают в зону подтопления. В них проживают более 22 тыс. человек, добавил он.

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Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате обстрелов. По его словам, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела.

Сперва он говорил, что эвакуация местных жителей пока не требуется, но позже местные власти порекомендовали жителям населенных пунктов Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань и Збурьевка в случае критичного подъема уровня воды собрать вещи и подготовиться покинуть прибрежную зону.

Президент Украины Владимир Зеленский после произошедшего созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он обвинил российскую сторону в разрушении плотины Каховской ГЭС.

Власти Украины объявили о подготовке к эвакуации населения из районов на правобережной части, которым угрожает подтопление, — села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров и частично город Херсон — остров Корабел.