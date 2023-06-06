Спасателей МЧС отправили в Новую Каховку после разрушения плотины ГЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Сколько людей будет жить на Земле в 2050-м и чем это грозит экономике Pro, 10:50
Индекс Мосбиржи упал на фоне роста геополитической напряженности Инвестиции, 10:49
ТАСС узнал, что обрушение плотины Каховской ГЭС продолжается Политика, 10:47
Видеоаналитика и большие данные: как банки защищают отделения и банкоматы Тренды, 10:45
В Крыму и Севастополе оценили влияние на подачу воды из-за разрушения ГЭС Политика, 10:45
Голливуд избежал масштабной забастовки. О чем договорились кинодеятели Life, 10:41
Как политика безопасности влияет на водителей и пассажиров такси Тренды, 10:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Новой Каховке началась эвакуация после разрушения плотины Политика, 10:38
Названы города Подмосковья с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 10:32
Место притяжения молодежи: что известно о новой академии «Меганом» Национальные проекты, 10:30
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 10:29
Партнер дочери Тутберидзе заявил о новой главе после ухода из сборной Спорт, 10:28
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн Политика, 10:24
Агент подтвердил получение российской теннисисткой гражданства Франции Спорт, 10:23
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Спасателей МЧС отправили в Новую Каховку после разрушения плотины ГЭС

Премьер Херсонской области заявил об отправке МЧС в Новую Каховку после разрушения плотины
Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram
Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram

В Новую Каховку, где ранее была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, отправили оперативные группы МЧС, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

Всего были отправлены три группы МЧС — в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, уточнил он.

По его словам, территории 14 населенных пунктов, в том числе указанных городов, попадают в зону подтопления. В них проживают более 22 тыс. человек, добавил он.

Спасателей МЧС отправили в Новую Каховку после разрушения плотины ГЭС
Video

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате обстрелов. По его словам, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела.

Сперва он говорил, что эвакуация местных жителей пока не требуется, но позже местные власти порекомендовали жителям населенных пунктов Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань и Збурьевка в случае критичного подъема уровня воды собрать вещи и подготовиться покинуть прибрежную зону.

Президент Украины Владимир Зеленский после произошедшего созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он обвинил российскую сторону в разрушении плотины Каховской ГЭС.

Читайте на РБК Pro
Недвижимость в Абу-Даби как альтернатива Дубаю: что нужно знать инвестору
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
Чувствую себя на 30: как внутренний возраст помогает дольше не стареть

Власти Украины объявили о подготовке к эвакуации населения из районов на правобережной части, которым угрожает подтопление, — села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров и частично город Херсон — остров Корабел.

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты 14 населенных пунктов попавших в зону подтопления

Теги
Херсонская область Новая Каховка Каховская ГЭС МЧС
Материалы по теме
Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС вблизи. Видео
Политика
МАГАТЭ не увидело угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС
Политика
Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter