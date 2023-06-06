Зеленский созвал заседание СНБО после разрушения Каховской ГЭС

Владимир Зеленский (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после частичного разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов в Twitter.

Сам Зеленский подтвердил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что он собрал Совет нацбезопасности в связи с произошедшим. В разрушении плотины Каховской ГЭС он обвинил российскую сторону.

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Утром 6 июня мэр Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении ГЭС в результате обстрелов. По его словам, ночью было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, в результате чего были разрушены задвижки, но сама дамба осталась цела.

Глава города позже допустил, что зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки. Кроме того, он предположил, что могут быть проблемы с поставкой воды в Крым.