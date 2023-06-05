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США ввели санкции против семи россиян и магазина керамики

Минфин США внес в санкционный список семь россиян и одну компанию
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США ввели санкции против семи россиян и одной компании, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Их включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С лицами и организациями, попавшими в него, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес.

Под санкции попали:

  • Светлана Бойко из Санкт-Петербурга 1990 года рождения;
  • Василий Громовиков (он же некий Zevsgod2000) из Санкт-Петербурга 1993 года рождения;
  • Глеб Хлопонин из подмосковного Железнодорожного 1985 года рождения;
  • Алексей Лосев (он же Перко) из Калуги 1986 года рождения;
  • Юрий Маколов из Санкт Петербурга/Тольятти 1995 года рождения;
  • Константин Сапожников из Санкт-Петербурга;
  • Анна Травникова (она же Анна Таусент) из Калуги 1990 года рождения.

Под санкции также попала компания Perko Julleuchter из Калуги, которая занимается производством фарфоровых и керамических изделий и связана с Лосевым. На сайте компании во «ВКонтакте» говорится, что это семейная мастерская керамики, которая производит йольские светильники (керамическая башенка высотой примерно 20 см для зажигания свеч).

Материал дополняется.

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