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В Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ и уничтожении 17 танков

Минобороны: группировка "Восток" отбила атаку ВСУ и уничтожила 17 украинских танков

Подразделения группировки российских войск «Восток» пресекли попытку украинской армии перейти в наступление на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, российские военные уничтожили 17 танков, две боевых машины пехоты, девять броневиков, пять пикапов, беспилотники «Валькирия», «Фурия» и «Лелека», а также живую силу противника.

На запорожском направлении подразделения группировки ударили по украинскому опорному пункту в районе Степового, поразили станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу ВСУ в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков, рассказал Чехов. В ходе контрбатарейной борьбы в районе Червоной Криницы была уничтожена украинская гаубица «Мста-Б».

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве заявили, что украинские войска не смогли прорвать оборону. На следующий день, по данным министерства, наступление ВСУ на этом же направлении продолжилось, но его сорвали российские силы.

В тот же день в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях. Там заявили, что основные бои идут на бахмутском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих, участвующих в боях в этом районе, и заявил об их продвижении.

В Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ и уничтожении 17 танков
В Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ и уничтожении 17 танков

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Минобороны ВСУ контрнаступление
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