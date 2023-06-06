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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

В Днепре, Полтавской и Днепропетровской областях сработала система ПВО, пишет газета «Зеркало недели». Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области.

Поздно вечером 5 июня взрывы раздались в Харькове, мэр Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе по городу. По его словам, «прилеты» пришлись на центр города и Слободской район. В Купянской районе был поврежден трубопровод с аммиаком, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны и работе ПВО.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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