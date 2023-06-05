Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах

В области разгерметизировался трубопровод. Через регион проходит аммиакопровод Тольятти — Одесса, транзит по которому остановился в прошлом году. В Москве называли возобновление его работы условием продления зерновой сделки

В Харькове прогремело несколько взрыв, по городу нанесен ракетный удар, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов позже сообщил о попаданиях в Слободском и Шевченковском районах города. По состоянию на 00:00 информации о пострадавших не поступало.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на контролируемой Украиной части Запорожской области.

Ранее Синегубов сообщил, что в результате удара в Купянском районе на востоке региона был разгерметизирован аммиакопровод. Утечки аммиака в воздухе не обнаружено, угрозы распространения опасных веществ нет.

Российское Минобороны с октября 2022-го неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому. При этом российское министерство подчеркивает, что не наносит удары по гражданским объектам.

Через Харьковскую область проходит аммиакопровод Тольятти — Одесса, одна его часть принадлежит России, другая — Украине. Транзит по трубопроводу был остановлен 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции.

Россия называла возобновление работы аммиакопровода условием для продления зерновой сделки. Власти Украины не исключили возобновление транзита, но при условии, что « будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами».

Источник Reuters в украинском правительстве сообщал, что Киев готов пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов. Российские власти такую возможность отвергли.