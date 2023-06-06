В столице Украины и Киевской области объявлена воздушная тревога, работает ПВО. Несколько взрывов также прогремели в Харькове

В Киевской области прогремели взрывы, сообщает ТСН. По предварительным данным, работает ПВО. За несколько минут до этого областная администрация сообщила, что в регионе объявили воздушную тревогу.

Сигналы тревоги также звучат в Киеве, сообщила столичная администрация. Власти подтвердили работу систем противовоздушной обороны на подступах к Киеву и призвали граждан оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу также объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях.

Поздно вечером 5 июня взрывы раздались также в Харькове, мэр Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе по городу. По его словам, «прилеты» пришлись на центр города и Слободской район. О пострадавших данных не было.

Ранее в тот же день при ударе в Купянском районе в Харьковской области повреждения получил трубопровод с аммиаком, произошла разгерметизация. В Купянске утечки аммиака в воздухе не обнаружили.

Российское Минобороны с октября 2022 года регулярно отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. При этом ведомство заявляет, что не атакует гражданские объекты.