Евросоюз продлил на год отмену импортных пошлин для украинских товаров

ЕС продлил на год отмену ввозных пошлин на украинские товары

Евросоюз продлил отмену импортных пошлин для товаров из Украины, сообщается в официальном журнале Евросоюза. Мера продлена на год — до 5 июня 2024 года включительно.

В Еврокомиссии отметили, что для предотвращения случаев мошенничества Украина должна соблюдать все условия получения льготы, в том числе не вводить новые пошлины или сборы. В случае несоблюдения правил ЕС может приостановить действие всех или части преференциальных соглашений.

Евросоюз отменил пошлины на ввоз украинских товаров в мае прошлого года. В частности, речь идет о промышленных товарах, овощах и фруктах. В ЕС ожидают, что это решение позволит «существенно поддержать экономику» страны на фоне боевых действий.

До этого, в апреле 2022-го, все пошлины на импорт из Украины отменила Великобритания. «Отмена тарифов на ключевые товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу, когда он больше всего в этом нуждается», — отметили в британском правительстве. Мера действует до начала 2024-го.