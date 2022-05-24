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Евросоюз на год отменил пошлины на импорт с Украины

Евросоюз утвердил временную либерализацию торговли с Украиной. В ЕС ожидают, что это решение позволит «существенно поддержать экономику» страны на фоне боевых действий
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Совет ЕС отменил на год пошлины на ввоз украинских товаров в Европу, сообщается на его сайте.

Временная либерализация торговли предусматривает приостановку действия:

  • всех пошлин в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которые еще не были либерализированы. В частности, речь идет о промышленных товарах, пошлины на которые должны постепенно отменены до конца 2022 года, овощи и фрукты, а также сельскохозяйственной продукции:
  • сбора антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения;
  • применения общих правил импорта в отношении товаров украинского происхождения.

В Евросоюзе ожидают, что это решение позволит «существенно поддержать экономику Украины» на фоне боевых действий.

В конце апреля все пошлины на импорт с Украины также отменила Великобритания. «Отмена тарифов на ключевые товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу, когда он больше всего в этом нуждается», — отметили в британском правительстве.

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Как заявил в середине апреля глава украинского Минфина Сергей Марченко, ВВП страны по итогам текущего года может сократиться на 30–50%. Всемирный банк прогнозировал падение на 45%.

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По словам Марченко, из-за снижения таможенных поступлений, сокращения импорта, отмены ряда пошлин и необходимости выплачивать военные зарплаты ВВП Украины ежемесячно теряет 5%. Еще одна проблема состоит в нарушении логистических связей. Несмотря на то, что посевной сезон завершен и сбор урожая составил около 80% по сравнению с прошлогодними показателями, украинские экспортеры пшеницы, ячменя и подсолнечника не могут вывезти товар из страны, в том числе из-за закрытия основных портов, говорил министр в интервью журналу The Economist 14 мая.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина Евросоюз импортные пошлины
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