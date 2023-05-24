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В России предложили ввести пошлины в 220% на импортные БАДы

«Известия»: в России предложили ввести пошлины в 220% на БАДы из недружественных стран
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России власти обсуждают ввод заградительных пошлин на БАДы из недружественных стран. Инициатором выступил председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Меры могут коснуться таких иностранных производителей, как Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada, передают «Известия».

Союз обратился в Минэкономразвития России с предложением запретить импорт БАДов в Россию или ввести пошлины в 220%. Данную инициативу рассмотрела рабочая группа правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

По словам Шапкина, в ходе первого заседания министерство предложило остановиться на варианте с пошлинами. Следующее заседание группы запланировано в июне.

«Мы выступаем за запрет, но справедливости ради 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — сказал он в разговоре с «Известиями».

Исполнительный директор союза производителей БАДов к пище Александр Жестков рассказал изданию, что в случае принятия мер они коснутся таких производителей, как Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada.

По его словам, среди БАДов, которые продаются в России, до 90% ввезены из недружественных стран.

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Шапкин напомнил, что США 19 мая расширили экспортные ограничения против России, поэтому Москва должна принять ответные меры. В качестве одной из мер он назвал введение заградительных пошлин.

Американский продавец БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb 24 февраля 2022 года объявил, что больше не принимает новые заказы из России. Причиной для приостановки приема заказов компания указала «проблемы с логистикой». iHerb выразил надежду на «мир во всем мире» и на то, что вновь сможет оказывать услуги «в самое ближайшее время».

Теги
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