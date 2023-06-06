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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал несбыточными планы разделить Украину и Россию

Глава МИД Лавров: планам Запада на разделение Украины и России не суждено сбыться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планам Запада на разделение Украины и России не суждено сбыться. Такое мнение он высказал в ходе посещения 201-й российской военной базы в Тажикистане.

«Выпустили вперед режим [президента Украины] В.А.Зеленского, который «вызревал», «вскармливался» Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать всё, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться», — цитирует Лаврова пресс-служба МИДа России.

По его мнению, Запад «накачивает» Украину современным вооружением и «постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно «раздражать» Российскую Федерацию». «Одним из таких «фронтов», наряду с Закавказьем объявлена (пока негласно, но все это знают) Центральная Азия», — утверждает Лавров.

В Кремле неоднократно обвиняли США в «накачивании» Украины вооружением. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что оказание Западом военной помощи лишь затягивает конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что поставки вооружения приведут к «дальнейшему разрушению отношений» и «ответным действиям», но не окажут существенного влияния на ход военной операции.

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Сергей Лавров МИД Россия Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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