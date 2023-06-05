В калужском ГИБДД не смогли назвать срок открытия М3 после падения дронов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Время открытия участка трассы М3 «Украина» в Калужской области, перекрытого после падения дронов, зависит от взрывотехников, точно спрогнозировать его невозможно. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Движение пока по-прежнему перекрыто», — сказала агентству представитель пресс-службы.

Утром 5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на 299-м и 283-м километрах трассы (участок Жиздра — Думиничи) упали два беспилотника. Дроны не взорвались. Близлежащую территорию оцепили, а для автомобилей организовали объезд.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», участок Жиздра — Думиничи протяженностью 17,7 км перекрыт с 7:20 мск в обе стороны. Затруднений движения в этом районе по состоянию на 15:20 мск нет.

В Калужской области, как и в большинстве российских регионов, действует запрет на использование беспилотников. Регион не граничит с Украиной, но местные власти сообщали о падении дронов и неопознанных объектов.

Так, в октябре 2022 года, на военном аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв после падения беспилотника. Инфраструктура и техника повреждений не получили, пострадавших среди людей не было. В начале июня возле поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. В результате произошел взрыв, а на месте его падения образовалась воронка. Утром 2 июня Шапша сообщил о падении еще одного неопознанного объекта и взрыве.