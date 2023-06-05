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Песков заявил, что Путин получает данные о военной операции «с земли»

Песков: Путин постоянно получает информацию о военной операции «с земли»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин предпочитает иметь разные источники информации, особенно когда речь идет о специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наряду с официальными докладами он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли», — сказал Песков, комментируя разговоры президента с военными, а также главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым.

По его словам, «связь налажена, все это по команде президента оперативно делается». Песков отметил, что Путин раскрывает информацию о таких беседах, если считает это необходимым.

1 июня Жданов сообщил, что ему позвонил Путин. Чиновник рассказал президенту об обстановке. Днем ранее Путин обсудил по телефону с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении. По словам Алаудинова, Путин «досконально владеет ситуацией на данном направлении».

Песков заявил, что Путин получает данные о военной операции «с земли»
Песков заявил, что Путин получает данные о военной операции «с земли»

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