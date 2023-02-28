В Балтийском море начались учения с участием кораблей с «Калибрами»
В Балтийском море начались учения ракетных судов, в маневрах принимают участие оснащенные крылатыми ракетами «Калибр» малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол» и «Советск», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельными ударными группировками условного противника», — говорится в сообщении.
Экипажи кораблей отработают обнаружение отряда условного противника и произведут совместные электронные пуски ракетным оружием. В ходе условной ракетной стрельбы суда выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.
Также экипажи кораблей и катеров выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработают задачи по совместному маневрированию, связи и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде.
Эти корабли принимали участие в учениях, которые проводились в начале декабря прошлого года.