На Балтийский флот назначили нового командующего

Владимир Воробьев (Фото: Минобороны России)

Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом ВМФ России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству. Информацию подтвердил источник «РИА Новости».

Воробьев сменил на этом посту адмирала Виктора Лиину, до этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России. В свою очередь, Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом России, добавил источник ТАСС.

Вице-адмирал Владимир Воробьев в 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и начал службу в подводных силах Северного флота. Он также занимал должность начальника штаба, а затем командира Беломорской военно-морской базы Северного флота.

С июля 2019 года по 12 апреля 2021 года был начальником штаба и первым заместителем командующего Балтийским флотом, затем по 5 октября 2021 года стал первым заместителем командующего Северным флотом. Воробьев награжден орденом «За военные заслуги», а также рядом государственных и ведомственных медалей.