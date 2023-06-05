Гладков сообщил об одном раненом после обстрела в Белгородской области
Один человек пострадал во время ночного обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Гладкова, пострадавший находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Также повреждения получил один из энергетических объектов, губернатор пообещал «принять все меры для его восстановления».
В ночь на 5 июня Гладков сообщил, что в Белгородском районе после атаки беспилотника загорелся один из энергетических объектов. Пострадавших, по словам Гладкова, не было, как и отключения потребителей от электроэнергии.
В последние недели ситуация в Белгородской области обострилась. Губернатор говорил о рекордных количествах снарядов, используемых ВСУ для обстрела приграничных сел региона. В области действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
4 июня Гладков сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию области. Спустя два часа после этого Минобороны России рассказало об отражении атаки диверсантов. По данным ведомства, группа пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего они отступили.