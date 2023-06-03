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На Украине в четырех регионах объявили воздушную тревогу

На Украине в четырех регионах объявили воздушную тревогу, в Днепре звучат взрывы
Мобильное бомбоубежище на остановке общественного транспорта в Днепре
Мобильное бомбоубежище на остановке общественного транспорта в Днепре (Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Днепре прогремели взрывы, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна». Помимо Днепропетровской области, воздушную тревогу объявили в Харьковской области и подконтрольных Украине частях Донецкой и Запорожской областей.

С прошлого октября Минобороны России отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти и СМИ регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.

На Украине в четырех регионах объявили воздушную тревогу
На Украине в четырех регионах объявили воздушную тревогу

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучало около пяти взрывов, работает система ПВО. Также, по его словам, украинские военные попытались нанести удар по Бердянску, системы ПВО сбили шесть ракет.

Теги
Днепр Днепропетровская область взрыв Воздушная тревога
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