На Украине в четырех регионах объявили воздушную тревогу, в Днепре звучат взрывы

Мобильное бомбоубежище на остановке общественного транспорта в Днепре (Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Днепре прогремели взрывы, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна». Помимо Днепропетровской области, воздушную тревогу объявили в Харьковской области и подконтрольных Украине частях Донецкой и Запорожской областей.

С прошлого октября Минобороны России отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти и СМИ регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучало около пяти взрывов, работает система ПВО. Также, по его словам, украинские военные попытались нанести удар по Бердянску, системы ПВО сбили шесть ракет.